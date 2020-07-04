На Ровенщине уже более 4 тыс. больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. По состоянию на вечер пятницы в Ровенской области подтверждено 60 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 3 июля на Ровенщине зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль.
Глава ОГА сообщил, что возраст больных от 4 месяцев до 82 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4041 случай заболевания коронавирусной болезнью”, — сообщил Коваль.
Он добавил, что в области 76 летальных случаев, вызванных COVID-19.
“Преодолели болезнь 2012 жителей области. Выздоровели 83 человека из Гощанского, Дубровицкого, Костопольского, Острожского, Ровенского, Радивиловского, Сарненского районов и городов Ровно и Вараш. В работе лабораторий области остается 560 образцов”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.