На Рівненщині вже понад 4 тисячі хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на вечір п’ятниці на Рівненщині підтверджено 60 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 3 липня на Рівненщині зареєстровано 60 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.
Очільник ОДА повідомив, що вік хворих від 4 місяців до 82 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4041 випадок захворювання на коронавірусну хворобу”, — повідомив Коваль.
Він додав, що в області 76 летальних випадків, спричинені COVID-19.
“Подолали хворобу 2012 мешканців області. Одужало 83 особи із Гощанського, Дубровицького, Костопільського, Острозького, Рівненського, Радивилівського, Сарненського районів та міст Рівне і Вараш. В роботі лабораторій області залишається 560 зразків”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.