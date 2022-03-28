На Ровенщине враг снова нанес удар по нефтебазе - председатель ОГА

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"Враг нанес ракетный удар по Ровенской области, это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химическая лаборатория. Напоминаю, что тревога продолжается - находимся в укрытиях", - сообщил Коваль.

Ранее

На прошлой неделе в Ровенской области оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно.

Тогда же российские оккупанты попали нефтебазу во Львове.