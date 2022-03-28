На Рівненщині ворог знову завдав удару по нафтобазі – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти ввечері в понеділок знову завдали авіаудару по нафтобазі, що на Рівненщині. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області, це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Нагадую, що тривога триває – перебуваємо в укриттях", - повідомив Коваль.
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Минулого тижня у Рівненській області окупанти поцілили в нафтобазу в місті Дубно.
Тоді ж російські окупанти поцілили нафтобазу у Львові.