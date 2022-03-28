На Рівненщині ворог знову завдав удару по нафтобазі – голова ОДА

Цитата

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області, це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Нагадую, що тривога триває – перебуваємо в укриттях", - повідомив Коваль.

Раніше

Минулого тижня у Рівненській області окупанти поцілили в нафтобазу в місті Дубно.

Тоді ж російські окупанти поцілили нафтобазу у Львові.