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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 66382 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 49551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 58169 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 67125 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Ровенской области будут судить информатора "ДНР"

В Ровенской области будут судить информатора "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 15689 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Прокуратура Ровенской области скеровала в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя Донецкой области, который обвиняется в содействии “ДНР”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.

Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

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На основании собранных следователем органов безопасности Украины и прокурором доказательств установлено, что мужчина в течение двух месяцев 2017 г. активно пособничал представителям террористической организации “ДНР” путем сбора и передачи последним детализированных данных о местах дислокации, перемещения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, участвующих в проведении антитеррористической операции.

В дальнейшем указанную информацию боевики использовали во время артиллерийских обстрелов населенных пунктов на востоке Украины.

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Преступные действия информатора были приостановлены в июне 2017 года, он был задержан по месту жительства в Донецкой области сотрудниками Службы безопасности Украины.

Приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей. За совершение инкриминируемого преступления ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, экс-депутата сельсовета Одесской области, причастного к “ДНР”, приговорили к 10 годам за решеткой.

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