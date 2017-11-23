В Ровенской области будут судить информатора "ДНР"

Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

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На основании собранных следователем органов безопасности Украины и прокурором доказательств установлено, что мужчина в течение двух месяцев 2017 г. активно пособничал представителям террористической организации “ДНР” путем сбора и передачи последним детализированных данных о местах дислокации, перемещения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, участвующих в проведении антитеррористической операции.

В дальнейшем указанную информацию боевики использовали во время артиллерийских обстрелов населенных пунктов на востоке Украины.

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Преступные действия информатора были приостановлены в июне 2017 года, он был задержан по месту жительства в Донецкой области сотрудниками Службы безопасности Украины.

Приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей. За совершение инкриминируемого преступления ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, экс-депутата сельсовета Одесской области, причастного к “ДНР”, приговорили к 10 годам за решеткой.