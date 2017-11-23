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На Рівненщині судитимуть інформатора "ДНР"

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного жителя Донецької області, який обвинувачується у сприянні “ДНР”. Про це повідомили прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).

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На підставі зібраних слідчим органів безпеки України та прокурором доказів встановлено, що чоловік упродовж двох місяців 2017 року активно сприяв представникам терористичної організації “ДНР” шляхом збирання та передачі останнім деталізованих даних про місця дислокації, переміщення військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.

У подальшому вказану інформацію бойовики використовували під час артилерійських обстрілів населених пунктів на Сході України.

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Злочинні дії інформатора були припинені у червні 2017 року та його затримано за місцем проживання у Донецькій області співробітниками Служби безпеки України.

Вирок суду обвинувачений чекатиме під вартою. За вчинення інкримінованого злочину йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, екс-депутата сільради Одещини, причетного до “ДНР”, засудили до 10 років за ґратами.

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