В Ровенской области спасатели предотвратили утечку азота из автоцистерны

"13 августа в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение, что из автоцистерны, которая находится около села Белая Криница, вблизи АЗС Sokar, испарялось неизвестное химическое вещество", - говорится в сообщении.

На момент осмотра спасателями автоцистерны движение автотранспорта на участке дороги перекрыли сотрудники патрульной полиции.

"Надев аппараты защиты органов дыхания и зрения, спасатели огородили территорию и провели разведку, в ходе которой было установлено, что автомобиль перевозил химическое вещество (азот) и было обнаружено, что из клапана происходит утечка кислорода. Закрыв клапан, огнеборцы убедились, что на месте события не происходит утечка опасных веществ. Угрозы окружающей среде на населению не было", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 7 августа вблизи села Ивановка в Днепропетровской области в результате разгерметизации автоцистерны, перевозивший 24 тонны азотной кислоты, произошла утечка этого вещества в поле - около 4 тонн. Площадь разлива составила около 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Спасатели заверили, что опасности для людей утечка не составляет.