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На Рівненщині рятувальники запобігли витоку азоту з автоцистерни

Київ • УНН

 • 8751 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рятувальники перекрили клапан в автоцистерні, яка перевозила хімічну речовину - азот. Інцидент стався у Рівненській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в області, передає УНН.

На Рівненщині рятувальники запобігли витоку азоту з автоцистерни

"13 серпня до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення, що з автоцистерни, яка знаходиться неподалік села Біла Криниця, поблизу АЗС Sokar, випаровувалась невідома хімічна речовина", - зазначено у повідомленні.

На момент огляду рятувальниками автоцистерни рух автотранспорту на ділянці дороги перекрили працівники патрульної поліції.

"Одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники обгородили територію та провели розвідку, в ході якої було з'ясовано, що автомобіль перевозив хімічну речовину (азот) та було виявлено, що з клапана відбувається витік кисню. Закривши клапан, вогнеборці переконались, що на місці події не відбувається витік небезпечних речовин. Загрози навколишньому середовищу на населенню не було", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, 7 серпня поблизу села Іванівка у Дніпропетровській області внаслідок розгерметизації автоцистерни, яка перевозила 24 тонни азотної кислоти, сталося витікання цієї речовини в полі - близько 4 тонн. Площа розливу становила близько 40 кв.м. Жертв та постраждалих не має. Рятувальники запевнили, що небезпеки для людей витік не складає

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