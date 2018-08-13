На Рівненщині рятувальники запобігли витоку азоту з автоцистерни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рятувальники перекрили клапан в автоцистерні, яка перевозила хімічну речовину - азот. Інцидент стався у Рівненській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в області, передає УНН.
"13 серпня до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення, що з автоцистерни, яка знаходиться неподалік села Біла Криниця, поблизу АЗС Sokar, випаровувалась невідома хімічна речовина", - зазначено у повідомленні.
На момент огляду рятувальниками автоцистерни рух автотранспорту на ділянці дороги перекрили працівники патрульної поліції.
"Одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники обгородили територію та провели розвідку, в ході якої було з'ясовано, що автомобіль перевозив хімічну речовину (азот) та було виявлено, що з клапана відбувається витік кисню. Закривши клапан, вогнеборці переконались, що на місці події не відбувається витік небезпечних речовин. Загрози навколишньому середовищу на населенню не було", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 7 серпня поблизу села Іванівка у Дніпропетровській області внаслідок розгерметизації автоцистерни, яка перевозила 24 тонни азотної кислоти, сталося витікання цієї речовини в полі - близько 4 тонн. Площа розливу становила близько 40 кв.м. Жертв та постраждалих не має. Рятувальники запевнили, що небезпеки для людей витік не складає.