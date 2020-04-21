В Ровенской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Ровенской области, по состоянию на вечер 21 апреля, от COVID-19 выздоровели два человека, всего в области зафиксировано 353 случая заболевания. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 21 апреля в Ровенской области подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, среди заболевших:
- 4 жителя из города Ровно;
- 3 из Здолбуновского района (1 из города Здолбунов и 2 из села Здовбица)
- 2 из Радивиловского района (1 из города Радивилов, 1 из села Дубины)
- 1 из пгт Млинов;
- 2 из Березновского района (по одному из города Березно и селе Богуши).
Отмечается, что возраст больных от 18 до 73 лет.
"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровели. Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще 2-х пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса. Это мужчина 73 лет из Ровенского района (села Белая Криница) и женщина 64 лет из Ровно", - добавляется в сообщении.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.
Напомним, по состоянию на вечер 20 апреля в Ровенской области было обнаружено 341 случай заболевания коронавирусом, из них 11 летальных и 21 человек выздоровел.