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На Рівненщині підтверджено 12 нових випадків коронавірусу

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Рівненщині, станом на вечір 21 квітня, від COVID-19 одужало двоє людей, всього в області зафіксовано 353 випадки захворювання. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

“Станом на вечір 21 квітня на Рівненщині підтверджено 12 нових випадків захворювання на COVID-19”, — сказано у повідомленні.

Так, серед захворілих:

— 4 мешканці з міста Рівне;
— 3 зі Здолбунівського району (1 з міста Здолбунів та 2 з села Здовбиця);
— 2 з Радивилівського району (1 з міста Радивилів, 1 з села Дубини);
— 1 зі смт Млинів;
— 2 з Березнівського району (по одному з міста Березне та селі Богуші).

Зазначається, що вік хворих від 18 до 73 років.

“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 353 випадки захворювання на COVID-19. З них 11 летальних і 23 одужалих. Сьогодні з Рівненської міської лікарні виписали ще 2-х пацієнтів, в яких ПЛР-методом підтвердили відсутність коронавірусу. Це чоловік 73 років з Рівненського району (села Біла Криниця) та жінка 64 років з Рівного”, — додається у повідомленні.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 80 зразків.

Нагадаємо, станом на вечір 20 квітня на Рівненщині було виявлено 341 випадок захворювання на коронавірус, з них 11 летальних та 21 людина одужала.

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