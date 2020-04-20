На Рівненщині виявлено 22 нові випадки COVID-19, загалом - 341
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на вечір 20 квітня на Рівненщині зафіксовано 22 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
Це: 16 мешканців м.Рівне;
1 із Здолбунівського району (с.Новосілки) і 2 з м.Здолбунів;
1 з смт Володимирця;
1 з Березнівського району (с.Поляни) і 1 з м.Березне.
Вік хворих від 26 до 82 років. Серед них лікар і дві медсестри Рівненської обласної клінічної лікарні.
Таким чином в Рівненській області виявлено 341 випадок захворювання на коронавірус. З них 11 летальних, 21 людина одужала.
Наразі в Рівненський обласний лабораторний центр на перевірці близько 20 проб для ПЛР-тестування.
З 21 квітня на Рівненщині діятимуть спеціальні перевезення. 13 спецрейсів їздитимуть по області для довезення медичних працівників до місця роботи. Такі маршрути курсуватимуть з Костополя, Здолбунова, Млинова та Дубна.
Жителів смт Тучина, Гощі, Квасилова, Клеваня та сіл Решуцьк, Здовбиця, Хотинь, Тайкури і Бармаки також довозитимуть спецрейсами.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.