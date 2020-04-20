На Рівненщині виявлено 22 нові випадки COVID-19, загалом - 341

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на вечір 20 квітня на Рівненщині зафіксовано 22 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.