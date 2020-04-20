В Ровенской области выявлено 22 новых случая COVID-19, всего - 341
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на вечер 20 апреля в Ровенской области зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
Это: 16 жителей Ровно;
1 из Здолбуновского района (с.Новоселки) и 2 с г.Здолбунов;
1 из пгт Володимирца;
1 из Березновского района (с.Поляны) и 1 с г.Березное.
Возраст больных от 26 до 82 лет. Среди них врач и две медсестры Ровенской областной клинической больницы.
Таким образом в Ровенской области выявлен 341 случай заболевания коронавирус. Из них 11 летальных 21 человек выздоровел.
Сейчас в Ровенский областной лабораторный центр на проверке около 20 проб для ПЦР-тестирования.
С 21 апреля в Ровенской области будут действовать специальные перевозки. 13 спецрейсов ездить по области для подвоз медицинских работников к месту работы. Такие маршруты будут курсировать с Костополь, Здолбунов, Мельничная и Дубно.
Жителей пгт Тучина, Гощи, Квасилова, Клеваня и сел Решуцк, Здовбица, Хотинь, Тайкуры и Бармаки также будут довозить спецрейсами.
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса , 359 пациентов выздоровели.