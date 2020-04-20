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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82929 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128617 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

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В Ровенской области выявлено 22 новых случая COVID-19, всего - 341

В Ровенской области выявлено 22 новых случая COVID-19, всего - 341

Киев  •  УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на вечер 20 апреля в Ровенской области зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

Это: 16 жителей Ровно;

1 из Здолбуновского района (с.Новоселки) и 2 с г.Здолбунов;
1 из пгт Володимирца;
1 из Березновского района (с.Поляны) и 1 с г.Березное.

Возраст больных от 26 до 82 лет. Среди них врач и две медсестры Ровенской областной клинической больницы.

Таким образом в Ровенской области выявлен 341 случай заболевания коронавирус. Из них 11 летальных 21 человек выздоровел.

Сейчас в Ровенский областной лабораторный центр на проверке около 20 проб для ПЦР-тестирования.

С 21 апреля в Ровенской области будут действовать специальные перевозки. 13 спецрейсов ездить по области для подвоз медицинских работников к месту работы. Такие маршруты будут курсировать с Костополь, Здолбунов, Мельничная и Дубно.

Жителей пгт Тучина, Гощи, Квасилова, Клеваня и сел Решуцк, Здовбица, Хотинь, Тайкуры и Бармаки также будут довозить спецрейсами.

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса , 359 пациентов выздоровели.

Украинские Национальные Новости

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