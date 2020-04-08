В Ровенской области коронавирус обнаружили в трех работников СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля УНН. В Ровенской области на коронавирус заболели трое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом во вторник на брифинге сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает УНН.
“Сегодня диагностировано три случая заболевания у работников данного учреждения (СБУ — ред.), они находятся в больнице. В самом учреждении были введены карантинно-ограничительные мероприятия в связи с заболеванием работников”, — сказал Подолин.
По его словам, помещение СБУ уже продезинфицировали.
Работники, которые вернулись из-за границы, отправляются на карантин на 14 дней. Часть личного состава находится в отпусках, отметил заместитель председателя ОГА.
Как сообщал УНН, в Ровенской области пятеро медсестер заразились COVID-19.