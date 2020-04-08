На Рівненщині коронавірус виявили у трьох працівників СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня УНН. На Рівненщині на коронавірус захворіли троє працівників Служби безпеки України. Про це у вівторок на брифінгу повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, передає УНН.
“Сьогодні діагностовано три випадки захворювання у працівників даної установи (СБУ — ред.), вони знаходяться в лікарні. В самій установі були запроваджені карантинно-обмежувальні заходи у зв’язку з захворюванням працівників”, — сказав Подолін.
З його слів, приміщення СБУ вже продезінфікували.
Працівники, які повернулись із-за кордону, відправляються на карантин на 14 днів. Частина особового складу знаходиться у відпустках, зазначив заступник голови ОДА.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині п’ятеро медсестер інфікувалися COVID-19.