На Рівненщині п’ятеро медсестер інфікувалися COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Рівненській області зареєстровано сім нових випадків COVID-19, з яких п’ятеро медсестер. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на ранок середи, 8 квітня, на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків COVID-19. Це 48-річна мешканка Рівного та медичний персонал Сарненської ЦРЛ віком від 38 до 55 років (5 медсестер та санітарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії)”, — написав Коваль.
За його словами, медики, у яких виявлено вірус, мають безсимптомний перебіг хвороби. “Дослідження медичного персоналу проводилось в рамках моніторингу стану здоров’я основної групи ризику та як захід для запобігання виникненню внутрішньогоспітальної інфекції”, — зазначив він.
Коваль розповів, що загалом за час карантину на Рівненщині зафіксовано 51 випадок COVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.