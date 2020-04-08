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На Рівненщині п’ятеро медсестер інфікувалися COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Рівненській області зареєстровано сім нових випадків COVID-19, з яких п’ятеро медсестер. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

“Станом на ранок середи, 8 квітня, на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків COVID-19. Це 48-річна мешканка Рівного та медичний персонал Сарненської ЦРЛ віком від 38 до 55 років (5 медсестер та санітарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії)”, — написав Коваль.

За його словами, медики, у яких виявлено вірус, мають безсимптомний перебіг хвороби. “Дослідження медичного персоналу проводилось в рамках моніторингу стану здоров’я основної групи ризику та як захід для запобігання виникненню внутрішньогоспітальної інфекції”, — зазначив він.

Коваль розповів, що загалом за час карантину на Рівненщині зафіксовано 51 випадок COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.

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