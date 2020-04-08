В Ровенской области пятеро медсестер заразились COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Ровенской области зарегистрировано семь новых случаев COVID-19, из которых пятеро медсестер. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Ровенской области зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. Это 48-летняя жительница Ровно и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)”, — написал Коваль.
По его словам, медики, у которых обнаружен вирус, имеют бессимптомное течение болезни. “Исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции”, — отметил он.
Коваль рассказал, что всего за время карантина в Ровенской области зафиксирован 51 случай COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.