В Ровенской области мужчина погиб под колесами грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Ровенской области мужчину насмерть сбил грузовик. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в полицию поступило 6 мая, около 22 часов.
Полицейские на месте происшествия установили, что 52-летний житель Ровно, водитель автомобиля MAN, вблизи поселка Клевань совершил на наезд на 42-летнего жителя села Заря. По словам водителя, мужчина находился на дороге, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
У водителя грузовика отобрали образцы крови на предмет определения опьянения, впрочем, как отметили в пресс-службе, по внешним признакам он был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Автомобиль изъяли и поместили на спецплощадку Ровно.
Напомним, в Полтавской области мужчину придавило грузовиком.