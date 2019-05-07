На Рівненщині чоловік загинув під колесами вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Рівненській області чоловіка на смерть збила вантажівка. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Устилуг-Луцьк-Рівне" до поліції надійшло 6 травня, близько 22 години.
Поліцейські на місці події встановили, що 52-річний рівнянин, водій автомобіля MAN, поблизу селища Клевань скоїв на наїзд на 42-річного жителя села Зоря. Зі слів кермувальника, чоловік перебував на дорозі, від отриманих травм пішоход помер на місці події.
У водія вантажівки відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння, втім, як зазначили у прес-службі, за зовнішніми ознаками він був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Автомобіль вилучили та помістили на спецмаданчик Рівного.
Нагадаємо, на Полтавщині чоловіка придавило вантажівкою.