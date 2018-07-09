В Ровенской области мужчина трактором насмерть переехал собственную мать

"В Заречненском районе под колеса трактора попала женщина. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, восьмого июля, около половины пятого вечера в селе Заозерье", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 30-летний житель села Заозерье собирался на тракторе ехать к местному озеру, чтобы помочь товарищу вытащить авто. 55-летняя мать водителя не пускала его ехать, ведь он был в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда она закрывала ворота, споткнулась и упала. В это время мужчина уже двигался на тракторе "Т-40" и совершил наезд на мать, которая еще не успела подняться. В результате чего, трактор передним колесом переехал тело женщины. Водитель сразу остановился, но от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следственным управлением начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, во Львовской области мужчину переехал собственный трактор.