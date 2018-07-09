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На Рівненщині чоловік трактором на смерть переїхав власну матір

На Рівненщині чоловік трактором на смерть переїхав власну матір

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння, керуючи трактором, скоїв наїзд на матір у Рівненській області. Внаслідок цього жінка загинула. Про це повідомив відділ комунікації поліції області, передає УНН.

"У Зарічненському районі під колеса трактора потрапила жінка. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, восьмого липня, близько о пів на п'яту вечора у селі Заозер'я", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, 30-річний житель села Заозер'я збирався трактором їхати до місцевого озера, аби допомогти товаришу витягнути авто. 55-річна мати водія не пускала його їхати, адже він був у стані алкогольного сп'яніння.

"Коли вона зачиняла ворота, спіткнулася та впала. У цей час чоловік, вже рухався трактором "Т-40" та здійснив наїзд на матір, яка ще не встигла піднятися. У результаті чого, трактор переднім колесом переїхав тіло жінки. Водій одразу зупинився, утім від отриманих травм потерпіла померла на місці події", - розповіли в поліції.

Результат освідування водія на стан алкогольного сп'яніння показав 2,97 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим управлінням розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка переїхав власний трактор

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