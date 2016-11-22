В Ровенской области из-за лобового столкновения легковых авто четырех человек госпитализировали

Так, 46-летний водитель автомобиля Opel, житель города Ирпень Киевской области, во время маневра обгона не убедился в безопасности его выполнения и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 24-летнего жителя Владимирецкого района. От удара Opel вылетел в кювет. Водитель автомобиля Hyundai и 20-летняя его жена получили ушибы. Водителя автомобиля Opel госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмами ключицы и грудной клетки. Его 30-летний родной брат из Луганской области находится в реанимационном отделении Сарненской центральной районной больницы в коме.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыли уголовное производство.