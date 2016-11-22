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На Рівненщині через лобове зіткнення легковиків четверо людей госпіталізували

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Лобове зіткнення двох легковиків сталося вчора, 21 листопада, поблизу села Костянтинівка, що у Сарненському районі. Про це кореспонденту УНН провідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

На Рівненщині через лобове зіткнення легковиків четверо людей госпіталізували

Так, 46-річний водій автомобіля Opel, житель міста Ірпінь Київської області, під час маневру обгону не переконався у безпечності його виконання та виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся із автомобілем Hyundai під керуванням 24-річного жителя Володимирецького району. Від удару Opel злетів у кювет. Водій автомобіля Hyundai та 20-річна його дружина отримали забійні рани. Водія автомобіля Opel госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травмами ключиці та грудної клітки. Його 30-річний рідний брат із Луганщини перебуває у реанімаційному відділенні Сарненської центральної районної лікарні у комі.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження.

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