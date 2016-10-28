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На рынок топлива до конца года ждет еще одно падение - А.Сиренко

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Рынок бензина сокращается, и об этом свидетельствуют показатели розничной продажи топлива, которые в сентябре 2016 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Основная причина такого явление - это цена. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт, аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Сейчас уже можно говорить, что к концу года мы увидим еще одно падение реализации бензина и увеличение спроса на сжиженный газ. Это однозначно, потому что за прошедшие три недели газ подешевел, а бензин вырос на гривну - полторы в розничных сетях. Это подтолкнуло водителей вернуться на сжиженный газ.

Основные причины сокращения топливного рынка - это цена. Газ дешевеет, а бензин дорожает. Через более длительный срок, год или два, мы увидим, что баланс спроса на бензин и на сжиженный газ будут одинаковы. Сейчас около 2 млн - на бензинопотреблении, а на сжиженном газе - 1,5 миллиона. Эти показатели в основном выровняются ", - отметил он.

По словам эксперта, от сокращения бензинового рынка, в первую очередь, страдают операторы.

"Поднимая цены на бензин - они теряют деньги. Они теряют клиентов ", - сказал А. Сиренко и добавил, что к росту цен на нефть, который недавно произошел," Украина, как всегда, оказалась не готовой ".

Что касается потребителей, то на рост стоимости горючего клиент реагирует тем, что начинает меньше покупать.

Напомним, как сообщал УНН, продажа топлива через АЗС в сентябре сократилась почти на 15%.

По словам экспертов, повышение цен на топливо ведет к уменьшению объемов реализации.

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