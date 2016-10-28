На ринок пального до кінця року чекає ще одне падіння — О.Сіренко

“Зараз уже можна казати, що до кінця року ми побачимо ще одне падіння реалізації бензину та збільшення попиту на скраплений газ. Це однозначно, тому що за минулі три тижні газ подешевшав, а бензин виріс на гривню — півтори у роздрібних мережах. Це підштовхнуло водіїв повернутися на скраплений газ.

Основні причини скорочення паливного ринку — це ціна. Газ дешевшає, а бензин дорожчає. Через більш тривалий термін, рік чи два, ми побачимо, що баланс попиту на бензин і на скраплений газ будуть однакові. Зараз близько 2 млн — на бензиноспоживанні, а на скрапленому газі — 1,5 млн. Ці показники в основному вирівняються”, — зазначив він.

За словами експерта, від скорочення бензинового ринку, в першу чергу, страждають оператори.

“Піднімаючи ціни на бензин — вони втрачають гроші. Вони втрачають клієнтів”, — сказав О.Сіренко і додав, що до росту цін на нафту, який нещодавно стався, “Україна, як завжди, виявилася не готовою”.

Що стосується споживачів, то на зростання вартості пального клієнт реагує тим, що починає менше купувати.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%.

За словами експертів, підвищення цін на пальне веде до зменшення обсягів реалізації.