На рынке утилизации ядохимикатов коллапс - Тимочко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61411 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74118 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76920 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106732 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100241 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104489 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111481 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117071 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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На рынке утилизации ядохимикатов коллапс - Тимочко

На рынке утилизации ядохимикатов коллапс - Тимочко

Киев  •  УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов заблокировало деятельность предприятий по утилизации опасных отходов. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель "Всеукраинской Экологической Лиги" Татьяна Тимочко, передает УНН.

"Политика руководства Министерства экологии в сфере обращения с опасными отходами создает угрозу для окружающей среды и здоровья украинцев. Министерство заблокировало деятельность предприятий по утилизации опасных отходов (в частности, непригодных пестицидов и химикатов)", - написала она.

Из-за этого в Украине некому утилизировать ядохимикаты. А псевдоутилизаторы продолжают наживаться на жизни и здоровье украинцев, подчеркнула эксперт.

"Призраки, которые участвуют в тендерах, побеждают по низким ценам. А опасные отходы просто вывозятся в лес, овраг, или просто в пределах населенного пункта", - отметила Тимочко и призвала Министерство навести порядок на рынке опасных отходов.

Ранее УНН сообщал, что из-за махинаций на тендерах в Украине простаивает построенный на средства ЕС львовский завод, специализирующийся на утилизации ртути.

В то же время КГГА не может найти подрядчика для демеркуризации столичного завода "Радикал". Только одна компания согласилась очистить завод от опасных веществ, однако торги с одним участником считаются в Украине такими, что не состоялись. Опасную территорию завода тем временем активно используют под складские и офисные помещения, а в 10 минутах ходьбы расположены ТРЦ "Дарынок" и жилые дома.

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