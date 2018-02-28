На рынке утилизации ядохимикатов коллапс - Тимочко

"Политика руководства Министерства экологии в сфере обращения с опасными отходами создает угрозу для окружающей среды и здоровья украинцев. Министерство заблокировало деятельность предприятий по утилизации опасных отходов (в частности, непригодных пестицидов и химикатов)", - написала она.

Из-за этого в Украине некому утилизировать ядохимикаты. А псевдоутилизаторы продолжают наживаться на жизни и здоровье украинцев, подчеркнула эксперт.

"Призраки, которые участвуют в тендерах, побеждают по низким ценам. А опасные отходы просто вывозятся в лес, овраг, или просто в пределах населенного пункта", - отметила Тимочко и призвала Министерство навести порядок на рынке опасных отходов.

Ранее УНН сообщал, что из-за махинаций на тендерах в Украине простаивает построенный на средства ЕС львовский завод, специализирующийся на утилизации ртути.

В то же время КГГА не может найти подрядчика для демеркуризации столичного завода "Радикал". Только одна компания согласилась очистить завод от опасных веществ, однако торги с одним участником считаются в Украине такими, что не состоялись. Опасную территорию завода тем временем активно используют под складские и офисные помещения, а в 10 минутах ходьбы расположены ТРЦ "Дарынок" и жилые дома.