На ринку утилізації отрутохімікатів колапс - Тимочко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів заблокувало діяльність підприємств з утилізації небезпечних відходів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова “Всеукраїнської Екологічної Ліги” Тетяна Тимочко, передає УНН.
"Політика керівництва Міністерства екології у сфері поводження з небезпечними відходами створює загрозу для довкілля та здоров’я українців. Міністерство заблокувало діяльність підприємств з утилізації небезпечних відходів (зокрема, непридатних пестицидів і хімікатів)", - написала вона.
Через це в Україні нікому утилізувати отрутохімікати. А псевдоутилізатори продовжують наживатися на житті та здоров'ї українців, підкреслила експерт.
"Привиди, які беруть участь у тендерах, перемагають за низькими цінами. А небезпечні відходи просто вивозяться в ліс, яр, або просто в межах населеного пункту", - наголосила Тимочко і закликала Міністерство навести лад на ринку небезпечних відходів.
Раніше УНН повідомляв, що через махінації на тендерах в Україні простоює збудований за кошти ЄС львівський завод, що спеціалізується на утилізації ртуті.
Водночас КМДА не може знайти підрядника для демеркуризації столичного заводу "Радикал". Лише одна компанія погодилася очистити завод від небезпечних речовин, однак торги з одним учасником вважаються в Україні такими, що не відбулись. Небезпечну територію заводу тим часом активно використовують під складські та офісні приміщення, а лише за 10 хвилин ходу розташовані ТРЦ “Даринок” і житлові будинки.