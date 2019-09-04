На реках западной Украины ожидается подъем уровней воды

"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями на 8:00 2 сентября, без угрозы негативных последствий", - сообщили в ведомстве.

При значительных ливневых дождях, как отмечается, возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, спасатели выпустили предупреждение о грозах и шквалах в ряде областей Украины.