На реках западной Украины ожидается подъем уровней воды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Спасатели выпустили предупреждение о повышении уровня воды в реках на западе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями на 8:00 2 сентября, без угрозы негативных последствий", - сообщили в ведомстве.
При значительных ливневых дождях, как отмечается, возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, спасатели выпустили предупреждение о грозах и шквалах в ряде областей Украины.