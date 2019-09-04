На річках західної України очікується підйом рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рятувальники випустили попередження про підвищення рівнів води у річках на заході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 4 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними рiвнями на 8 годину 2 вересня, без загрози негативних наслідків", - повідомили у відомстві.
При значних зливових дощах, як зазначається, можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, рятувальники випустили попередження про грози та шквали в низці областей України.