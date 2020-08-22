На "ракетах" по Днепру: Криклий заявил о возрождении речного транспорта

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12386 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 74466 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108159 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180151 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183861 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391137 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226354 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501143 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349460 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230489 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
76%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21639 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47233 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16048 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15641 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16365 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143160 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131143 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219547 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391137 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501143 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12388 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38628 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38317 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45869 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75859 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На "ракетах" по Днепру: Криклий заявил о возрождении речного транспорта

Киев • УНН

 • 20600 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий активно занялся вопросом возрождения речных перевозок, как пассажирских, так и грузовых. Вчера он опубликовал в своем FB фото с подписью "все будет ракета", сообщает УНН.

На "ракетах" по Днепру: Криклий заявил о возрождении речного транспорта

“Запланировали восстановление работы пассажирских перевозок по Днепру на легендарном судне. Все будет ракета”, — подписал министр фото вместе с руководителем агрохолдинга “Нибулон” Алексеем Вадатурским, у которого “две ракеты” сейчас.

Судя по комментариям под постом министра, людям такая инициатива понравилась:

“Перспективно в плане туризма. Удачи вам”.

“Ура, в детстве ездил и буду счастлив еще проехаться, супер”.

“Это надо восстанавливать. Это было бы супер и заводам, которые строят суда тоже работа”.

“Круто, это нужно было сделать давно. Но никому не нужно было”.

Напомним, осенью Верховная Рада планирует принять законопроект о внутреннем водном транспорте, который по словам нардепов — авторов, “запустит” речные перевозки.

Этот законопроект, говорит Криклий, позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

“Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места”, — отмечал министр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33