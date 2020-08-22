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На “ракетах” по Дніпру: Криклій заявив про відродження річкового транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій активно зайнявся питанням відродження річкових перевезень, як пасажирських, так і вантажних. Вчора він опублікував у своєму FB фото з підписом “все буде ракета”, повідомляє УНН.

На “ракетах” по Дніпру: Криклій заявив про відродження річкового транспорту

“Запланували відновлення роботи пасажирських перевезень Дніпром на легендарному судні. Все буде ракета”, — підписав міністр фото разом з керівником агрохолдингу “Нібулон” Олексієм Вадатурським, у якого “дві ракети” нині.

Судячи з коментарів під постом міністра, людям така ініціатива сподобалась:

“Перспективно у плані внутрішнього туризму. Удачі вам”.

“Ура, в дитинстві їздив і буду щасливий ще проїхатися, супер”.

“Це треба відновлювати. Це було б супер і заводам, які будують судна теж робота”.

“Круто, це потрібно було зробити давно. Але нікому не потрібно було”.

Нагадаємо, восени Верховна Рада планує прийняти законопроект про внутрішній водний транспорт, який за словами нардепів — авторів, “запустить” річкові перевезення.

Цей законопроект, каже Криклій, дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.

“Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця”, — зазначав міністр.

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