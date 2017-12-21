По просьбе китайской стороны счета ГПЗКУ арестованы

Корпорация, по его словам, перешла в аварийный режим работы, ведь накануне, по распоряжению КНР, банк в Украине (“Укрэксимбанк”) заблокировал счета корпорации, “на которых находятся китайские деньги”.

“За них ГПЗКУ вела торговлю. А это 70% прибыли. Теперь, когда средства заблокированы, по указанию руководителя Гавриша со всех предприятий корпорации стягиваются деньги для расчета за поставленное зерно. Им оставили по 25 тыс. грн, все остальное перевели на счета центрального аппарата”, - рассказал собеседник агентства.

Такая ситуация чревата остановкой торговли, невыплатой зарплат, наращиванием долгов и другими неприятностями, уточнил он.

Как долго средства могут находится под арестом - не известно.

Как сообщал УНН, в этом месяце ГПЗКУ посетила правительственная делегация Китая. Представители КНР также встретились и с Премьер-министром Украины В.Гройсманом.

Среди прочего, как писали СМИ, целью визита делегации стали долги ГПЗКУ по полуторамиллиардному кредиту. Китайская сторона заподозрила нежелание корпорации и украинского правительства в целом выполнять взятые на себя кредитные обязательства. Поводом для подозрений послужил вывод активов ГПЗКУ на другое обанкротившиеся предприятие (ГАК “Хлеб Украина”).

Как писали “Экономические вести”, процесс отчуждения предприятий зерновой корпорации активизировался сразу с назначением на должность в.о. руководителя ГПЗКУ Дмитрия Гавриша. Последний ранее в корпорации никогда не работал. Однако был нанятым менеджером в компании экс-регионала В.Продивуса.

Назначение Гавриша стало неожиданностью для отрасли, а его представление коллективу проходило за закрытыми для журналистов дверями.

Эксперты и политики не исключают, что активы ГПЗКУ пытаются вывести с целью дальнейшей приватизации “за бесценок”.

Китайский кредитор в таком случае окажется в ситуации, когда требовать дальнейшего погашения кредита придется у банкрота.