На прохання китайської сторони рахунки ДПЗКУ заарештовані

Корпорація, за його словами, перейшла в аварійний режим роботи, адже напередодні, за розпорядженням КНР, банк в Україні ("Укрексімбанк") заблокував рахунки корпорації, "на яких перебувають китайські гроші".

"За них ДПЗКУ вела торгівлю. А це 70% прибутку. Тепер, коли кошти заблоковані, за вказівкою керівника Гавриша з усіх підприємств корпорації стягуються гроші для розрахунку за поставлений товар. Їм залишили по 25 тис. грн, все інше перевели на рахунки центрального апарату", - розповів співрозмовник агентства.

Така ситуація загрожує зупинкою торгівлі, невиплатою зарплат, нарощуванням боргів і іншими неприємностями, уточнив він.

Як довго кошти можуть перебувати під арештом - невідомо.

Як повідомляв УНН, в цьому місяці ДПЗКУ відвідала урядова делегація Китаю. Представники КНР також зустрілися і з Прем'єр-міністром України В.Гройсманом.

Серед іншого, як писали ЗМІ, метою візиту делегації стали борги ДПЗКУ за півторамільярдним кредитом. Китайська сторона запідозрила небажання корпорації і українського уряду в цілому виконувати взяті на себе кредитні зобов'язання. Приводом для підозр стало виведення активів ДПЗКУ на інше збанкрутіле підприємство (ДАК "Хліб України").

Як писали "Економічні вісті", процес відчуження підприємств зернової корпорації активізувався відразу із призначенням на посаду в.о. керівника ДПЗКУ Дмитра Гавриша. Останній раніше в корпорації ніколи не працював. Однак був найнятим менеджером в компанії екс-регіонала В.Продивуса.

Призначення Гавриша стало несподіванкою для галузі, а його представлення колективу проходило за закритими для журналістів дверима.

Експерти і політики не виключають, що активи ДПЗКУ намагаються вивести з метою подальшої приватизації "за безцінь".

Китайський кредитор в такому разі опиниться в ситуації, коли вимагати подальшого погашення кредиту доведеться у банкрута.