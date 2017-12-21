На прохання китайської сторони рахунки ДПЗКУ заарештовані

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26045 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 65061 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 76823 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 73446 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102261 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74250 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83888 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96151 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88170 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190868 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.6м/с
83%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 8740 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 7226 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10612 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10873 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 16331 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 76795 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190860 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344564 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279431 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15589 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14210 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 73434 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21569 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26636 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

На прохання китайської сторони рахунки ДПЗКУ заарештовані

Київ • УНН

 • 30226 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація" опинилася на межі повної зупинки своєї діяльності. На вимогу китайської сторони "Укрексімбанк" заблокував рахунки корпорації у зв'язку із боргами по кредиту. Про це УНН повідомило джерело, близьке до роботи ДПЗКУ.

На прохання китайської сторони рахунки ДПЗКУ заарештовані

Корпорація, за його словами, перейшла в аварійний режим роботи, адже напередодні, за розпорядженням КНР, банк в Україні ("Укрексімбанк") заблокував рахунки корпорації, "на яких перебувають китайські гроші".

"За них ДПЗКУ вела торгівлю. А це 70% прибутку. Тепер, коли кошти заблоковані, за вказівкою керівника Гавриша з усіх підприємств корпорації стягуються гроші для розрахунку за поставлений товар. Їм залишили по 25 тис. грн, все інше перевели на рахунки центрального апарату", - розповів співрозмовник агентства.

Така ситуація загрожує зупинкою торгівлі, невиплатою зарплат, нарощуванням боргів і іншими неприємностями, уточнив він.

Як довго кошти можуть перебувати під арештом - невідомо.

Як повідомляв УНН, в цьому місяці ДПЗКУ відвідала урядова делегація Китаю. Представники КНР також зустрілися і з Прем'єр-міністром України В.Гройсманом.

Серед іншого, як писали ЗМІ, метою візиту делегації стали борги ДПЗКУ за півторамільярдним кредитом. Китайська сторона запідозрила небажання корпорації і українського уряду в цілому виконувати взяті на себе кредитні зобов'язання. Приводом для підозр стало виведення активів ДПЗКУ на інше збанкрутіле підприємство (ДАК "Хліб України").

Як писали "Економічні вісті", процес відчуження підприємств зернової корпорації активізувався відразу із призначенням на посаду в.о. керівника ДПЗКУ Дмитра Гавриша. Останній раніше в корпорації ніколи не працював. Однак був найнятим менеджером в компанії екс-регіонала В.Продивуса.

Призначення Гавриша стало несподіванкою для галузі, а його представлення колективу проходило за закритими для журналістів дверима.

Експерти і політики не виключають, що активи ДПЗКУ намагаються вивести з метою подальшої приватизації "за безцінь".

Китайський кредитор в такому разі опиниться в ситуації, коли вимагати подальшого погашення кредиту доведеться у банкрута.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98