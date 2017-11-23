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На продаже горючего мошенники присвоили 20 млн грн госсредств

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Должностные лица предприятия, которое специализируется на оптовой торговле топливом, используя мошеннические схемы, присвоили 20 млн грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков ГФС, передает УНН.

"Должностные лица предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, в период 2015-2017 годов, используя в своей деятельности предприятия с признаки "сомнительности", сначала искусственно занизили цену горюче-смазочных материалов с последующим противоправным заключением дополнительных соглашений об увеличении цен на них высших рыночных, совершили присвоение государственных средств в средств в сумме 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту уже открыто уголовное производство.

Напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут довести качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИСЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

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