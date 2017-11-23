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На продажі пального шахраї привласнили 20 млн грн держкоштів

На продажі пального шахраї привласнили 20 млн грн держкоштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Службові особи підприємства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі паливом, використовуючи шахрайські схеми, привласнили 20 млн грн державних коштів. Про це повідомляє прес-служба Офісу великих платників ДФС, передає УНН.

“Службові особи підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в період 2015-2017 років, використовуючи у своїй діяльності підприємства з ознаки "сумнівності", спочатку штучно занизили ціну паливно-мастильних матеріалів з подальшим протиправним укладанням додаткових угод щодо збільшення цін на них вищих за ринкові, здійснили привласнення державних коштів у коштів у сумі 20 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні — контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.

За словами експерта Г.Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.

За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.

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