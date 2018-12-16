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На продажу выставлен первый автомобиль Роналду

Киев • УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Первый автомобиль футболиста Криштиану Роналду выставлен на продажу, сообщает УНН по информации издания As.

На продажу выставлен первый автомобиль Роналду

Audi S3 Coupe 2000 года выпуска Роналду купил на вторичном рынке, когда играл за английский клуб “Манчестер Юнайтед”.
Нынешний владелец автомобиля желает получить за него 20 000 евро. В то время как рыночная цена этой модели составляет от 6 до 10 000 евро.

Напомним, как сообщал УНН, ранее футболист признал свою вину в уклонении от уплаты налогов в Испании. Звездный нападающий получит два года тюрьмы условно. Мадридский суд вынесет свой приговор 14 января. Отмечается, что в рамках соглашения с налоговой службой Роналду выплатил большую часть штрафа в размере 13,4 млн евро.

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