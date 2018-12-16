На продаж виставлено перше авто Роналду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Перший автомобіль футболіста Кріштіану Роналду виставлений на продаж, повідомляє УНН за інформацією видання As.
Audi S3 Coupe 2000 року випуску Роналду купив на вторинному ринку, коли грав за англійський клуб “Манчестер Юнайтед”.
Теперішній власник автомобіля бажає отримати за нього 20 тисяч євро. У той час як ринкова ціна цієї моделі складає від 6 до 10 тисяч євро.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше футболіст визнав свою провину в ухиленні від сплати податків в Іспанії. Зоряний нападник отримає два роки в’язниці умовно. Мадридський суд винесе свій вирок 14 січня. Відзначається, що в рамках угоди з податковою службою Роналду виплатив більшу частину штрафу в розмірі 13,4 млн. євро.