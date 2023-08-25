На пограничье Сумщины за сутки 19 взрывов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За сутки три приграничные общины Сумщины враг обстрелял из минометов. Насчитали 19 взрывов, передает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
Ночью и утром россияне осуществили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Хотинская общины.
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- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел из (3 взрыва).
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- Зноб-Новгородская громада: враг бил из минометов (12 взрывов).
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- Хотинская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
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Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры
Дополнение
Вчера в течение дня россияне обстреляли 10 громад Сумщины, осуществив 39 обстрелов. В области прозвучали 269 взрывов. Предварительно, без потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
армия рф в среду вечером обстреляла Краснопольскую территориальную громаду Сумской области. Два человека получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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