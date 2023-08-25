На пограничье Сумщины за сутки 19 взрывов - ОВА

Детали

Ночью и утром россияне осуществили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Хотинская общины.



Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел из (3 взрыва).



Зноб-Новгородская громада: враг бил из минометов (12 взрывов).



Хотинская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.



Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры

Дополнение

Вчера в течение дня россияне обстреляли 10 громад Сумщины, осуществив 39 обстрелов. В области прозвучали 269 взрывов. Предварительно, без потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

армия рф в среду вечером обстреляла Краснопольскую территориальную громаду Сумской области. Два человека получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты за сутки 92 раза обстреляли Запорожскую область, есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры