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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Актуальное
На пограничье Сумщины за сутки 19 взрывов - ОВА

На пограничье Сумщины за сутки 19 взрывов - ОВА

Киев • УНН

 • 423856 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. За сутки три приграничные общины Сумщины враг обстрелял из минометов. Насчитали 19 взрывов, передает УНН со ссылкой на ОВА.

Детали

Ночью и утром россияне осуществили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Хотинская общины.

  • Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел из (3 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из минометов (12 взрывов).
  • Хотинская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры

Дополнение

Вчера в течение дня россияне обстреляли 10 громад Сумщины, осуществив 39 обстрелов. В области прозвучали 269 взрывов. Предварительно, без потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

армия рф в среду вечером обстреляла Краснопольскую территориальную громаду Сумской области. Два человека получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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