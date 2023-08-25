На прикордонні Сумщини за добу 19 вибухів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За добу три прикордонні громади Сумщини ворог обстріляв з мінометів. Нарахували 19 вибухів, передає УНН з посиланням на ОВА.
Деталі
Вночі та вранці росіяни здійснили здійснено 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Хотінська громади.
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- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл з (3 вибухи).
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- Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів).
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- Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
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Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури
Доповнення
Вчора упродовж дня росіяни обстріляли 10 громад Сумщини, здійснивши 39 обстрілів. В області пролунали 269 вибухів. Попередньо, без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
армія рф у середу вечері обстріляла Краснопільську територіальну громаду Сумської області. Двоє людей отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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