росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині, в області пролунало понад 250 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Упродовж дня росіяни обстріляли 10 громад Сумщини, здійснивши 39 обстрілів. В області пролунали 269 вибухів. Попередньо, без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади Сумської області. Зокрема:
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- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (18 вибухів).
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- Великописарівська громада: був мінометний обстріл (30 вибухів)
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- Білопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (33 вибухи), артилерійський обстріл (14 вибухів), обстріл з АГС (32 вибухи), з СПГ (4 вибухи) та постріли з танку (2 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптеру некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи).
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- Есманська громада: здійснено обстріл з гелікоптеру некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та артилерії (10 вибухів), мінометів (10 вибухів).
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- Хотінська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), мінометів (11 вибухів). Також здійснено скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).
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- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (23 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).
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- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
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- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів), мінометів (2 вибухи) та з АГС (20 вибухів).
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- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл з (6 вибухів).
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