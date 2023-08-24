россияне обстреляли 10 общин на Сумщине, в области прозвучало более 250 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В течение дня россияне обстреляли 10 общин Сумщины, осуществив 39 обстрелов. В области прозвучали 269 взрывов. Предварительно, без потерь и разрушений гражданской инфраструктуры, об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины Сумской области. В частности:
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- Краснопольская община: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).
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- Великописаревская община: был минометный обстрел (30 взрывов)
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- Белопольская община: зафиксирован минометный обстрел (33 взрыва), артиллерийский обстрел (14 взрывов), обстрел из АГС (32 взрыва), из СПГ (4 взрыва) и выстрелы из танка (2 взрыва). Также осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (4 взрыва).
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- Эсманская община: осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (4 взрыва) и артиллерии (10 взрывов), минометов (10 взрывов).
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- Хотинская община: россияне били из артиллерии (6 взрывов), минометов (11 взрывов). Также осуществлен сброс с БпЛА ВОГа (1 взрыв).
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- Шалигинская община: зафиксирован обстрел из РСЗО (23 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).
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- Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (3 взрыва).
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- Середино-Будская община: россияне ударили из артиллерии (9 взрывов), минометов (2 взрыва) и из АГС (20 взрывов).
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- Дружбовская община: осуществлен минометный обстрел из (6 взрывов).
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