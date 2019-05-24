На Прикарпатье водитель насмерть сбил пенсионерку, которая внезапно выбежала на дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Вчера, 23 мая, на Прикарпатье 62-летний водитель насмерть сбил пенсионерку, которая внезапно вбежала на проезжую часть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
"23 мая в 15:08 на линию "102" позвонила женщина и сообщила об аварии на ул. Довженко в областном центре. Установлено, что автомобиль Volkswagen Touran наехал на женщину-пенсионерку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
Женщину с места происшествия забрали медики, но в больнице женщина умерла.
Отмечается, что водитель Volkswagen был трезв.
Напомним, в Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего один пассажир погиб, еще двое травмированы. По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза.