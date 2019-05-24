На Прикарпатті водій на смерть збив пенсіонерку, яка раптово вибігла на дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Вчора, 23 травня, на Прикарпатті 62-річний водій на смерть збив пенсіонерку, яка раптово вбігла на проїжджу частину. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
“23 травня о 15:08 на лінію „102“ зателефонувала жінка і повідомила про аварію на вул. Довженка в обласному центрі. Встановлено, що автомобіль Volkswagen Touran наїхав на жінку-пенсіонерку, яка раптового вибігла на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом”, — йдеться у повідомленні.
Жінку з місця події забрали медики, але у лікарні жінка померла.
Зазначається, що водій Volkswagen був тверезий.
Нагадаємо, у Закарпатській області перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого один пасажир загинув, ще двоє травмувалися. За попередньою версією, в автобусі відмовили гальма.