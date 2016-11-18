На Прикарпатье разоблачили предпринимателя, который планировал поставить 2 тыс. куб.м древесины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На Прикарпатье правоохранители разоблачили частного предпринимателя, который готовил документы для незаконного экспорта двух тысяч кубических метров лесодревесины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Так, частный предприниматель, который осуществляет деятельность в лесоперерабатывающей отрасли, использовав первичные документы, которые утратили силу на момент предъявления, и узаконив их посредством заключения торгово-промышленной палаты, пытался получить сертификаты о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов для экспорта за пределы Украины.
Работники прокуратуры области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области провели у него санкционированный обыск и арештовали 515 куб. м лесодревесины сомнительного происхождения, из которых более 400 куб.м - продукция 2016 года.
Следственные действия продолжаются.