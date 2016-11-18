На Прикарпатті викрили підприємця, який планував експортувати дві тис. куб. м деревини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Прикарпатті правоохоронці викрили приватного підприємця, який готував документи для незаконного експорту двох тисяч кубічних метрів лісодеревини. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Так, приватний підприємець, який здійснює діяльність у лісопереробній галузі, використавши первинні документи, які втратили чинність на момент пред’явлення, та узаконивши їх за допомогою висновку торгово-промислової палати, намагався отримати сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для експорту за межі України.
Працівники прокуратури області спільно з співробітниками Управління захисту економіки в області провели у нього санкціонований обшук та арештовали 515 куб. м лісодеревини сумнівного походження, з яких понад 400 куб. м — продукція 2016 року.
Слідчі дії тривають.