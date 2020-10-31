На Прикарпатье в горах заблудились двое туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На Прикарпатье в горах заблудились двое туристов из Киевской области и Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.
"30 октября около 18:00 в лесном массиве, вблизи горы Гомул села Ворохта заблудились два человека: житель города Вишневое Киевской области, 2000 г.р. и харьковчанка, 1998 г.р. Связь с заблудшими поддерживалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 21:50 спасатели встретили заблудившихся туристов, и сопроводили их в базу отдыха, медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, туристы из Киева заблудились во время спуска с Говерлы в районе озера Несамовыте.