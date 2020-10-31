На Прикарпатті у горах заблукали двоє туристів

“30 жовтня близько 18:00 в лісовому масиві, поблизу гори Гомул села Ворохта заблукали двоє людей: житель міста Вишневе Київської області, 2000 р.н. та харків’янка, 1998 р.н. Зв’язок із заблукалими підтримувався”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що о 21:50 пошуковці зустріли заблукалих туристів, та супроводили їх до бази відпочинку, медичної допомоги вони не потребували.

Нагадаємо, туристи із Києва заблукали під час сходження з Говерли у районі озера Несамовите.