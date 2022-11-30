На Прикарпатье три человека угорели, среди них 12-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина. В Богородчанской территориальной общине угорела 12-летняя девочка. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.
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“Неправильная эксплуатация газовой плиты и обогревательных приборов привела к смерти сразу трех человек. От „невидимого убийцы“ в Ивано-Франковске погибли два человека, а в Богородчанской территориальной общине — 12-летняя девочка”, — говорится в сообщении.
Детали
29 ноября на линию “102” поступило сообщение от спасателей о том, что в селе Горохолино горит жилой дом. Установлено, что в результате возгорания и частичного задымления дома, погибла 12-летняя девочка. На момент пожара школьница находилась в доме сама.
Следователи предварительно выяснили, что пожар возник вследствие неправильной эксплуатации газовой плиты, одна из конфорок была включена.
“Что из дома идет дым, первыми увидели соседи. Они вытащили несовершеннолетнюю из задымленного дома. Вызвали скорую помощь, но спасти ребенка так и не удалось”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тот же день к правоохранителям Ивано-Франковского районного управления полиции поступило сообщение о гибели еще двух человек. Речь идет о 89-летней пенсионерке и 27-летнем мужчине. Оба проживали в частном доме. Как выяснили следователи, причина смерти — угарный газ, который вероятно накапливался из-за неисправности обогревательных приборов.
По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 с пометкой “несчастный случай” Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
“Правоохранители напоминают жителям Ивано-Франковской области: угарный газ — „невидимый убийца“ без цвета и запаха. Определить его уровень концентрации в помещении можно с помощью специальных приборов”, — говорится в сообщении.
Полиция Прикарпатья рекомендует установить в домах сигнализаторы загазованности.
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- Если почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение и срочно обратитесь в газовую службу.
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- Чтобы уберечь себя от опасности, обязательно проверяйте исправность газовых приборов перед эксплуатацией.
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- Не оставляйте их включенными без присмотра. Не перегрейте печи и трубы.
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- Обязательно напомните детям правила противопожарной безопасности.
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- Проверяйте состояние дымоходов и вентиляционных каналов. От их правильной работы зависит ваше здоровье и здоровье близких.
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Правоохранители призвали людей не пренебрегать предостережениями, а проверить газовое оборудование и системы отопления.
Добавим
Министерство здравоохранения Украины дало советы, как уберечься от отравления угарным газом.