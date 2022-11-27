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Як не отруїтися чадним газом: поради українцям від МОЗ

Як не отруїтися чадним газом: поради українцям від МОЗ

Київ • УНН

 • 1741883 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я України дало поради, як уберегтися від отруєння чадним газом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook МОЗ.

Цитата

"Через терористичні дії російської федерації страждає енергетична сфера України, тож українці завчасно почали готуватися до зими, обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. Але, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити його використання", – ідеться у повідмоленні.

Чадний газ виділяється під час роботи:

• двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден;

• дров’яних, газових і вугільних печей;

• портативних бензинових генераторів;

• мийних машин;

• камінів;

• вугільних грилів;

• газових водонагрівачів;

• гасових обігрівачів.

Симптоми ураження чадним газом

Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості. Як зазначили, гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця.

"Якщо ж ви відчуваєте подібні симптоми і підозрюєте, що причиною їх може бути чадний газ, перш за все, – вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна, щоби впустити в приміщення повітря. Викличте аварійну газову службу за номером 104", – порадили в МОЗ.

Домедична допомога при отруєнні чадним газом

1. Викличте "швидку" за номером 103;

2. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря;

3. Покладіть під голову потерпілого подушку;

4. Розстебніть потерпілому комір і пояс.

Найкраща допомога у разі отруєння чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню.

Реакція на отруєння чадним газом може розвинутися упродовж дуже короткого проміжку часу, навіть кількох хвилин. Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння чадним газом ще до появи симптомів.

"Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання неможливо визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку", – додали в МОЗ.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

• не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;

• для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);

• регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;

• у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;

• не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;

• часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;

• встановить прилад для визначення концентрації чадного газу;

• не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;

• не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Потрібно мати подовжувач потрібної довжини, щоб тримати генератор на безпечній відстані.

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