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Как не отравиться угарным газом: советы украинцам от Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины дало советы, как уберечься от отравления угарным газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Минздрава.
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"Из-за террористических действий российской федерации страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы раньше времени начали готовиться к зиме, оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Но, покупая такое оборудование, важно понимать и риски, которые может повлечь за собой его использование", – говорится в сообщении.
Угарный газ выделяется во время работы:
• двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов;
• дровяных, газовых и угольных печей;
• портативных бензиновых генераторов;
• моющих машин;
• каминов;
• угольных грилей;
• газовых водонагревателей;
• керосиновых обогревателей.
Симптомы поражения угарным газом
Распространенными симптомами влияния угарного газа являются головные боли, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и спутанность сознания. Как отметили, гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате острого отравления угарным газом может даже привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.
"Если же вы чувствуете подобные симптомы и подозреваете, что причиной их может быть угарный газ, прежде всего, – выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Вызовите аварийную газовую службу за номером 104", – посоветовали в Минздраве.
Домедицинская помощь при отравлении угарным газом
1. Вызовите "скорую" по номеру 103;
2. Выйдите или вынесите потерпевшего на свежий воздух;
3. Положите под голову потерпевшего подушку;
4. Расстегните потерпевшему ворот и пояс.
Лучшая помощь при отравлении угарным газом в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода.
Реакция на отравление угарным газом может развиться в течение очень короткого промежутка времени, даже несколько минут. Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление угарным газом еще до появления симптомов.
"Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать на запах. Без специального оборудования невозможно определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", – добавили в Минздраве.
Как уберечься от отравления угарным газом
• не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
• для обогрева помещений используйте только предназначенные для этого приборы (к примеру, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
• регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
• в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или дымоходе;
• не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
• часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;
• установите прибор для определения концентрации угарного газа;
• не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;
• не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Необходимо иметь удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.