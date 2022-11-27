Как не отравиться угарным газом: советы украинцам от Минздрава

ukru
19:57 • 36251 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 60853 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 90236 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130298 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133637 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110651 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104578 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91189 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111111 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136387 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 93243 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 23748 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 38358 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 33501 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 20036 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230329 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260798 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198627 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203944 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239244 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 36234 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96268 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117372 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119830 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127274 просмотра
Актуальное
Как не отравиться угарным газом: советы украинцам от Минздрава

Как не отравиться угарным газом: советы украинцам от Минздрава

Киев • УНН

 • 1741880 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины дало советы, как уберечься от отравления угарным газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Минздрава.

Цитата

"Из-за террористических действий российской федерации страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы раньше времени начали готовиться к зиме, оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Но, покупая такое оборудование, важно понимать и риски, которые может повлечь за собой его использование", – говорится в сообщении.

Угарный газ выделяется во время работы:

• двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов;

• дровяных, газовых и угольных печей;

• портативных бензиновых генераторов;

• моющих машин;

• каминов;

• угольных грилей;

• газовых водонагревателей;

• керосиновых обогревателей.

Симптомы поражения угарным газом

Распространенными симптомами влияния угарного газа являются головные боли, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и спутанность сознания. Как отметили, гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате острого отравления угарным газом может даже привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.

"Если же вы чувствуете подобные симптомы и подозреваете, что причиной их может быть угарный газ, прежде всего, – выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Вызовите аварийную газовую службу за номером 104", – посоветовали в Минздраве.

Домедицинская помощь при отравлении угарным газом

1. Вызовите "скорую" по номеру 103;

2. Выйдите или вынесите потерпевшего на свежий воздух;

3. Положите под голову потерпевшего подушку;

4. Расстегните потерпевшему ворот и пояс.

Лучшая помощь при отравлении угарным газом в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода.

Реакция на отравление угарным газом может развиться в течение очень короткого промежутка времени, даже несколько минут. Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление угарным газом еще до появления симптомов.

"Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать на запах. Без специального оборудования невозможно определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", – добавили в Минздраве.

Как уберечься от отравления угарным газом

• не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

• для обогрева помещений используйте только предназначенные для этого приборы (к примеру, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);

• регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;

• в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или дымоходе;

• не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

• часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;

• установите прибор для определения концентрации угарного газа;

• не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;

• не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Необходимо иметь удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы