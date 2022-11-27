Как не отравиться угарным газом: советы украинцам от Минздрава

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"Из-за террористических действий российской федерации страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы раньше времени начали готовиться к зиме, оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Но, покупая такое оборудование, важно понимать и риски, которые может повлечь за собой его использование", – говорится в сообщении.

Угарный газ выделяется во время работы:

• двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов;

• дровяных, газовых и угольных печей;

• портативных бензиновых генераторов;

• моющих машин;

• каминов;

• угольных грилей;

• газовых водонагревателей;

• керосиновых обогревателей.

Симптомы поражения угарным газом

Распространенными симптомами влияния угарного газа являются головные боли, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и спутанность сознания. Как отметили, гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате острого отравления угарным газом может даже привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.

"Если же вы чувствуете подобные симптомы и подозреваете, что причиной их может быть угарный газ, прежде всего, – выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Вызовите аварийную газовую службу за номером 104", – посоветовали в Минздраве.

Домедицинская помощь при отравлении угарным газом

1. Вызовите "скорую" по номеру 103;

2. Выйдите или вынесите потерпевшего на свежий воздух;

3. Положите под голову потерпевшего подушку;

4. Расстегните потерпевшему ворот и пояс.

Лучшая помощь при отравлении угарным газом в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода.

Реакция на отравление угарным газом может развиться в течение очень короткого промежутка времени, даже несколько минут. Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление угарным газом еще до появления симптомов.

"Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать на запах. Без специального оборудования невозможно определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", – добавили в Минздраве.

Как уберечься от отравления угарным газом

• не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

• для обогрева помещений используйте только предназначенные для этого приборы (к примеру, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);

• регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;

• в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или дымоходе;

• не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

• часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;

• установите прибор для определения концентрации угарного газа;

• не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;

• не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Необходимо иметь удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.