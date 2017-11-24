На Прикарпатье СБУ поймала организатора масштабного наркотрафика из Франции

Согласно информации, задержанный был организатором группы, члены которой в течение 8 месяцев текущего года во Франции неоднократно приобретали и перемещали через государственную границу Украины на территории Ивано-Франковской области таблетки “Субитекс” с содержанием наркотического средства (бупренорфин) в особо крупных размерах.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка , пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, и применение в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 ноября полиция в Днепропетровской области разоблачила нарколабораторию.

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