На Прикарпатье СБУ поймала организатора масштабного наркотрафика из Франции

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области задержали жителя областного центра, который был объявлен в сентябре 2017 года в розыск по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.

Согласно информации, задержанный был организатором группы, члены которой в течение 8 месяцев текущего года во Франции неоднократно приобретали и перемещали через государственную границу Украины на территории Ивано-Франковской области таблетки “Субитекс” с содержанием наркотического средства (бупренорфин) в особо крупных размерах.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка , пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, и применение в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 ноября полиция в Днепропетровской области разоблачила нарколабораторию.

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